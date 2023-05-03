وزير التعليم يتابع مع مراقب تعليم مصراته سَير العملية التَّعليمية والاِستعدادات للامتحانات .

طرابلس 02 مايو 2023 م ( وال )- تابع وَزِير التَّربية والتَّعليم “مُوسى المقريفْ” مع مُراقب التَّربية والتَّعليم مصراتة “أحمد مشيحيت” سَير العملية التَّعليمية والاِستعدادات للامتحانات النِّهائية للفصل الدِّراسي الثاني لِصفوف النَّقل .

وذكرت مصادر الوزارة أن الاجتماع الذي عقد اليوم بطرابلس ناقشَ سَد العجز في بعض التَّخصصات والعراقِيل التي تُواجه تدريس اللغات الأجنبية.

وَفي خِتام الاجتماع وجّه الوزير مُدير المركز الوطني للامتحانات بالاِطلاع على جُهود مكتب الاِمتحانات بِمصراتة في أرشفة الوثائق القدِيمة والمنظومة المُعدَّة بِالخصوص.

وحضر الاجتماع مُدير المركز الوطني للامتحانات ، ومدير إدارة التَّخطيط والاِستراتيجيات، ومديرو مكتبَي المُتابعة وتقييم الأداء والإعلام والاتِّصال بدِيوان الوزارة .

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