اختتام المسابقة المنهجية لمرحلة التعليم الأساسي على مستوى ليبيا

طرابلس 2 مايو 2023 (وال) – اختتمت مساء اليوم الثلاثاء بمقر مراقبة التعليم ابي سليم المسابقة المنهجية لطلبة مرحلة إتمام التَّعليم الأساسي على مستوى ليبيا للعام الدّراسي الحالي 2022 2023 بحضور وزير التربية والتعليم موسى المقريف.

وشارك في المسابقة 50 طالبا وطالبة من 10 مدارس للتَّعليم الأساسي تحصلت على التراتيب الأولى في المسابقات التي أقيمتْ على مستوى البلديات ثم على مستوى المناطق.

وقال وزير التعليم د. موسي المقريف خلال كلمته بالمناسبة إن الوزارة ستظل لكافة الليبيين دون إقصاء أو تهميش لأي مدينة أو بلدية، مشيرا إلى أن الوزارة لم تنل الميزانيات الكافية التي تساعدها على إقامة البرامج والمناشط المختلفة للطلاب طيلة العام الدراسي.

وأكد، المقريف أن الامتحانات النهائية لجميع مراحل التعليم الأساسي في كافة ربوع البلاد ستجري في الرابع عشر من هذا الشهر الجاري.

وحضر حفل الختام مراقب التربية والتعليم ببلدية أبوسليم عبدالعاطي غنايم ومدير إدارة النشاط المدرسي عبدالباسط النعاس وعدد من أولياء أمور الطلبة المتسابقين.

وفي الختام وزعت الشهائد التقديرية على الطلبة المتفوقين في المسابقة كما جرى تكريم اللجنة المشرفة على فعاليات المسابقة.

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