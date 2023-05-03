الشركة العامة للكهرباء تشرع في صيانة الوحدة الغازية الثانية بمحطة الخمس.

طرابلس 2 مايو 2023م (وال) ـ أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء البدء في إجراء أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية بمحطة الخمس الاستعجالية بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ميغاوات.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على “فيسبوك” أن أعمال الصيانة تجري من قبل شركة (GE) الأمريكية بمشاركة فنيي ومهندسي المحطة.

وأكدت الشركة العزم على عودة الوحدة للخدمة من جديد بعد الانتهاء من أعمال العمرة الجسيمة بشكل آمن يضمن سلامتها دعمًا للشبكة الكهربائية والرفع من كفاءتها خلال فترة الذروة الصيفية المقبلة وذلك يأتي في إطار الجهود الكبيرة والمتواصلة لرفع كفاءة وحدات التوليد وتحسين الإنتاجية.