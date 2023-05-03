أبو الغيط : القمة العربية القادمة بالسعودية سيكون لها بصمة على الوضع العربي.

القاهرة 03 مايو 2023 م ( وال ) – أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن القمة العربية القادمة التي ستنعقد في جدة بالمملكة العربية السعودية في 19 مايو الجاري سيكون لها بصمة على الوضع العربي.

وأشار في حوار تلفزيوني مع قناة “صدى البلد” المصرية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعًا تحضيريًا للقمة يوم 17 مايو في جدة، يسبقه اجتماعات المندوبين الدائمين بالجامعة العربية في 16 مايو.

وقال إن هذه القمة ستشهد أكبر حضور للقادة العرب ووزراء الخارجية، وأن الأمل كبير أن يكون لها بصمات محددة ولها تأثيرها على الوضع العربي.

وأوضح أن القمم العربية لها جدول أعمال تقليدي يعالج الكثير من المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والثقافية.

ولفت إلى أن آلية عودة سوريا للجامعة العربية لها سياق قانوني محدد في ميثاق الجامعة العربية بأنه يحق لدولة أو مجموعة دول المطالبة بمناقشة موضوع عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية خاصة وأنه لم يتم طردها من الجامعة؛ لكن تم تجميد عضويتها، أو تعليق العضوية، مؤكدا أنه لم يتسلم كأمين عام للجامعة أي خطابات حتى اليوم تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة عودة سوريا للجامعة مجددًا.

وبشأن الوضع في لبنان، قال من الوارد أن يكون هناك رئيس للبنان خلال الفترة المقبلة، مطالبًا الجميع في لبنان بتحمل المسؤولية تجاه بلدهم وأن تسمو مصلحة الوطن فوق المصالح الخاصة.

وفيما يتعلق بملف سد النهضة الإثيوبي أكد أبو الغيط أن على مجلس الأمن تحمل مسؤولياته فيما يتعلق بالسد الإثيوبي، والذي يهدد المجتمعات الزراعية في مصر والسودان؛ داعيًا مجلس الأمن تشكيل مجموعة عمل بمشاركة الدول دائمة العضوية وإجراء تسوية بشأن ملف السد الإثيوبي.

….( وال ) ….