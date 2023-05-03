وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة .

غزة 03 مايو 2023 ( وال ) – أعلن مصدر في المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، فجر الأربعاء، عن وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الاسرائيلي اعتبارا من فجر اليوم . .

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، في حديث خاص لوكالة الأناضول : “بعد دخول أطراف عديدة على خط الوساطة جرى التوصل لوقف إطلاق نار متبادل ومتزامن بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل ” ، مضيفا أن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ منذ الساعة 03:30 فجرا بتوقيت فلسطين (01:30 بتوقيت غرينتش)”.

ومنذ مساء الثلاثاء، تشن المقاتلات الحربية للعدو الإسرائيلي غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ردت عليها الفصائل الفلسطينية بإطلاق رشقات صاروخية باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.