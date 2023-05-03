هبوط الدولار بعد بيانات تظهر تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة.

سنغافورة 03 مايو 2023 م ( وال ) – انخفض الدولار اليوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة.

و هبط مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية أمام ست عملات منافسة 0.029 بالمئة إلى 101.820 بعد انخفاضه 0.245 بالمئة أمس الثلاثاء.

و في غضون ذلك، ارتفع اليورو 0.12 بالمئة إلى 1.1012 دولار بعد صعوده 0.2 بالمئة الليلة الماضية قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي غدا الخميس.

كما زاد الين الياباني 0.11 بالمئة إلى 136.40 للدولار، معوضا بعض الخسائر التي تكبدها الأسبوع الماضي.

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