الأمم المتحدة : فرار أكثر من 100 ألف شخص من السودان.

نيويورك 3 مايو 2023 (وال) – أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن فرار أكثر من 100 ألف شخص من السودان إلى دول مجاورة ، هربا من الاشتباكات العسكرية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية “أولغا سارادو” أمس الثلاثاء ” إن عدد الأشخاص الذين عبروا حتى الآن من السودان إلى الدول المجاورة يقدر بأكثر من 100 ألف لاجئ”.

وأوضحت “سارادو” أن العدد يشمل سودانيين ومواطني جنوب السودان العائدين إلى ديارهم ، وأشخاصا كانوا بالفعل لاجئين داخل السودان هربا من القتال في دول أخرى لم تسمها.

يشار إلى أنه منذ 15 أبريل الماضي، تشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجه قوات تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.

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