استشهاد فلسطيني متأثراً بجروحه خلال عدوان الاحتلال الصهيوني على غزة فجر اليوم.

غزة 3 مايو 2023 (وال) – استشهد الفلسطيني “هاشل مبارك سلمان مبارك” (58 عاما) اليوم الأربعاء، متأثراً بجروح أصيب بها بشظايا قصف صاروخي استهدف موقعاً شمال غرب مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية في غزة باستشهاد المواطن “مبارك” متأثرا إصابته بجروح خطيرة جراء القصف الصهيوني الذي استهدف موقعاً شمال مخيم الشاطئ شمال غرب مدينة غزة.

وأضافت أن خمسة فلسطينيين آخرين أصيبوا بجروح متفاوتة بشظايا صواريخ الاحتلال التي سقطت على منزلهم شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الصهيوني الليلة الماضية وفجر اليوم سلسلة غارات عنيفة استهدفت مواقعاً مختلفة في عدة مناطق بالقطاع ، ألحقت دماراً وخراباً بممتلكات المواطنين.

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