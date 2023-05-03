وزارة الصحة السودانية : مقتل 550 شخص وإصابة 4926 آخرين جراء الاشتباكات.

الخرطوم 3 مايو 2023 (وال) – أعلنت وزارة الصحة السودانية ارتفاع عدد الوفيات والإصابات جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى 550 حالة وفاة و4926 إصابة بولايات السودان المختلفة.

جاء ذلك في تقرير وزارة الصحة بشأن متابعة الأحداث الجارية بالسودان في الفترة من 15 أبريل الماضي وحتى الثاني من مايو الجاري.

وأوضحت الوزارة أن الهدوء ساد جميع الولايات عدا ولايتي الخرطوم ووسط دارفور ، إلا أنه مازال هناك حالات إصابات ووفيات نتيجة الاشتباكات، حيث تم تسجيل 6 إصابات بولاية الخرطوم أمس الثلاثاء ، دون تسجيل أي حالة وفاة بالمستشفيات ، فيما سجلت حالة وفاة واحدة بولاية وسط دارفور.

وأشارت إلى أن جملة تراكمي الإصابات بلغت 4926 حالة إصابة و550 حالة وفاة تم تسجيلها بكل المستشفيات في البلاد.

ويشهد عدد من ولايات السودان منذ الـ15 من أبريل الماضي، اشتباكات واسعة بين الجيش، وقوات الدعم السريع، راح ضحيتها مئات الأشخاص بين قتيل وجريح، معظمهم من المدنيين.

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