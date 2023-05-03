الأرصاد: أجواء معتدلة على معظم المناطق وتكاثر للسحب على الشمال الشرقي مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

طرابلس 3 مايو 2023 ( وال ) – توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن أغلب المناطق تشهد أجواء معتدلة بينما تتكاثر السحب من حين لأخر على أغلب مناطق الشمال الشرقي مع أحتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على الجبل الأخضر .

وأفاد المركز في نشرته الصادرة اليوم الأربعاء بشأن الوضع الجوي أن درجات الحرارة المتوقعة على مناطق الشمال تتراوح ما بين (20 -26 ) م ، فيما تكون على مناطق الوسط والجنوب بين ( 30 – 35 ) ، وتبقى مرتفعة هذا اليوم على مناطق أقصى الجنوب خاصة الجنوب الشرقي حيث تتراوح ما بين ( 37 – 40 ) مع رياح نشطة على هذه المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال .

وتوقع مركز الأرصاد ارتفاع نسبي في درجات الحرارة يوم الأحد القادم على أغلب المناطق الغربية خاصة الشمال الغربي.

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