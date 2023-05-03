الرئيس الإيراني يصل دمشق.

دمشق 3 مايو 2023 م ( وال ) – وصل الرئيس الإيراني ” ابراهيم رئيسي ” صباح اليوم الأربعاء الى دمشق في زيارة رسمية هي الأولى لمسؤول إيراني في هذا المنصب منذ 2011.

وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أنّ رئيسي وصل إلى مطار دمشق الدولي على رأس “وفد وزاري سياسي واقتصادي كبير” في زيارة ستستغرق يومين.

وسيلتقي رئيسي، وفق سانا، نظيره السوري بشار الأسد ويجري معه “مباحثات سياسية واقتصادية موسعة يليها توقيع عدد من الاتفاقيات”.

ويضمّ الوفد الإيراني كلاً من وزراء الخارجية، والطرق وبناء المدن، والدفاع، والنفط والاتصالات.

إذ تأتي الزيارة تلبية لدعوة من الأسد وفي ظل تقارب بين الرياض وطهران اللتين أعلنتا في الشهر الماضي استئناف العلاقات بعد طول قطيعة. وتأتي عقب تلميحات بعودة سوريا إلى محيطها العربي.

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