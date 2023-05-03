مراسل وال : الحدود البرية بين ليبيا والسودان مغلقة من الجانبين .

الواحات 03 مايو 2023 ( وال ) – نقل مراسل وكالة الأنباء الليبية عن شهود عيان ، أن الحدود البرية بين ليبيا والسودان مغلقة من الجانبين ، وأن الشريط الحدودي تكثر فيه مجموعات مسلحة وتنشط دوريات أمنية سودانية وتشادية مما ينذر بمخاطر أي محاولة للعبور أو التسلل هذه الفترة الى ليبيا .

وصرح عدد من أبناء الرعايا السودانيين لمراسل ( وال ) بالواحات ، أنهم لم يتلقو أي اتصال أو معلومات عن دخول لاجئين إلى الاراضي الليبية ، ولم يسجلو أي طلب مساعدات لوصول مهاجرين فارين من الاشتباكات الدائرة في السودان .

من جهة اخرى أكدت المؤسسات الخيرية بمدينة جالو استعدادها وجاهزيتها لتوفير المعونات والاغاثة في حالة وصول أي لاجئين فارين من المعارك الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع .

(وال الواحات)