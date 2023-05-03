ليبيا نيوز

مراسل وال : الحدود البرية بين ليبيا والسودان مغلقة من الجانبين .

تم النشر منذُ 51 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

الواحات 03 مايو 2023 ( وال ) – نقل مراسل وكالة الأنباء الليبية عن شهود عيان ، أن الحدود البرية بين ليبيا والسودان مغلقة من الجانبين ، وأن الشريط الحدودي تكثر فيه مجموعات مسلحة وتنشط دوريات أمنية سودانية وتشادية مما ينذر بمخاطر أي محاولة للعبور أو التسلل هذه الفترة الى ليبيا .

   وصرح عدد من أبناء الرعايا السودانيين لمراسل ( وال ) بالواحات ، أنهم لم يتلقو أي اتصال أو معلومات عن دخول لاجئين إلى الاراضي الليبية ، ولم يسجلو أي طلب مساعدات لوصول مهاجرين فارين من الاشتباكات الدائرة في السودان .

  من جهة اخرى أكدت المؤسسات الخيرية بمدينة جالو استعدادها وجاهزيتها لتوفير المعونات والاغاثة في حالة وصول أي لاجئين فارين من المعارك الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع .

    (وال الواحات)

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وكالة الأنباء الليبية

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