صندوق النقد يتوقع تباطؤ اقتصادات دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

واشنطن 3 مايو 2023 ( وال ) توقع تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي تباطؤ اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى خلال العام الجاري، وذلك بسبب ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.

وحذر من ارتفاع أسعار الفائدة، والذي تستخدمه البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم لمحاولة وقف ارتفاع التضخم، حيث يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض، وهو ما من شأنه أن يؤثر على الدول التي تتحمل ديونًا أكبر. كما وحذر الصندوق من تفاقم انعدام الأمن الغذائي وزيادة الفقر في البلدان الهشة منخفضة الدخل بسبب موجات الجفاف طويلة الأمد وأزمة غلاء المعيشة.

وقال الصندوق في تقريره عن آفاق النمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن من المتوقع أن يتباطأ نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام بشكل حاد ليصل إلى 3.1 بالمئة و3.4 بالمئة في العام المقبل، مقارنة مع نمو بلغ 5.3 بالمئة في 2022، لعدة أسباب أبرزها الإجراءات التقييدية التي تتبعها الدول لمكافحة الارتفاعات الحادة في معدلات التضخم، والارتفاعات غير المسبوقة في معدلات الفائدة إلى جانب التداعيات المستمرة للأزمة الأوكرانية.

الصندوق توقع تسارع وتيرة النمو تدريجيا في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل بالمنطقة (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) في 2024 لتصل إلى 4.4 بالمئة.