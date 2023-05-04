البحرية الامريكية : القوات البحرية الايرانية تحتجز ناقلة نفط جديدة في مضيق هرمز .

واشنطن 3 مايو 2023م ( وال )- أعلنت البحرية الأمريكية ، اليوم الأربعاء ، أن القوات البحرية الايرانية ، احتجزت ناقلة نفط ترفع علم بنما ، أثناء عبورها مضيق هرمز”.

ونقلت مصادر اعلامية عن الأسطول الخامس الأمريكي ، التابع للقوات البحرية الأمريكية، في بيان له إن قوات الايرانية التابعة للحرس الثوري الايراني احتجزت اليوم ناقلة نفط ترفع علم بنما أثناء عبورها مضيق هرمز”.

وأضاف البيان أن ناقلة النفط المحتجزة غادرت دبي وكانت في طريقها من الخليج العربي نحو ميناء الفجيرة في الإمارات ، عندما اعترضت من قبل ( 12 ) زورق هجومي سريع تابع للحرس الثوري الإيراني في وسط المضيق” .

وأشار الأسطول الأمريكي إلى أن قوات الحرس الثوري الإيراني ، أجبرت ناقلة النفط على تغيير مسارها والتوجه نحو المياه الإقليمية الإيرانية قبالة سواحل مدينة بندر عباس في إيران”.

وكانت ايران أعلنت يوم الخميس الماضي ، أن قواتها البحرية ضبطت سفينة مخالفة ترفع علم جزر مارشال ووجهتها إلى المياه الإيرانية في خليج عمان.

…( وال )…