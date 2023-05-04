( وال – خاص ) : السيطرة على الحريق بمنطقة الاثرون في ضواحي مدينة درنة .

درنة 03 مايو 2023 م (وال) – أعلن رئيس قسم هيئة السلامة الوطنية بدرنة، ” فتحي الكريمي ” السيطرة صباح اليوم الاربعاء بشكل كامل على الحريق الذي اندلع منذ يوم الأمس بمنطقة الاثرون في ضواحي مدينة درنة .

وأفاد ” الكريمي ” في تصريح لوكالة الأنباء الليبية أن عناصر فرق الاطفاء تمكنت من محاصرة النيران في المنطقة الواقعة ما بين كرسة شرقا ورأس الهلال غربا، مشيرا إلى مشاركة ( 26 ) من عناصر الاطفاء من مناطق درنة والبيضاء ومطار الابرق والشرطة الزراعية ، بالإضافة إلى تكاثف الأهالي للمساعدة في إخماد الحريق ومنع انتشاره .

وأوضح رئيس قسم هيئة السلامة الوطنية بدرنة أن الحريق تسبب بخسائر كبيرة في أكثر من ( 100 ) هكتار من الغابات والمساحات الخضراء الشاسعة، ونفوق العديد من الحيوانات ، واحتراق ( 50 ) خلية نحل، بالإضافة إلي التهام النيران لأشجار نادرة واعشاب وحشائش مفيدة .

وأستبعد ” الكريمي ” أن يكون سبب الحريق ناجم عن الزوار ، بسبب بعد وصعوبة وصولهم لهذه المنطقة الحريق ، مرجحا أن يكون أحد رعاة الأغنام ساهم بشكل غير مقصود في اشتعال النيران التي ساهمت الرياح الشرقية في توسعها وانتشارها.

وقال رئيس قسم هيئة السلامة الوطنية بدرنة، ” فتحي الكريمي ” إنني أوجه عبر وكالة الأنباء الليبية مناشدة لكل المسؤولين في الدولة الليبية إلى الالتفات الي هذه الحادثة وتوفير طائرة إطفاء خاصة للجبل الاخضر، تحسبا لأي حوادث مشابهة خاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة. .

(وال)