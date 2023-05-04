وزارة الثقافة تبحث مع مصلحة الفضاء السمعي اعادة تنظيم الاذاعات الثقافية المسموعة.

طرابلس 03 مايو 2023 م (وال) – التقت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية ” مبروكة توغي ” أمسم الثلاثاء برئيس مصلحة الفضاء السمعي ” زكرياء اللبيب ” .

وتناول اللقاء الذي حضره “علي جبريل صالح “مساعد رئيس المصلحة، وعدد من المدراء والمستشارين بالمصلحة بحث آليات التعاون المشترك بين الوزارة والمصلحة بشأن اعادة تنظيم الاذاعات الثقافية المسموعة وتطويرها على الصعيد الإداري والفني سعيا للرفع من مستوى الراديو الثقافي بما يعزز ترسيخ الهوية الثقافية الليبية وذلك بوضع مقترح مبدئي لبنود وآليات العمل تمهيدا لتوقيع مذكرة تعاون في الاجتماع القادم.

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