الدبيبة يشدد على توفير كافة الظروف الملائمة للحجاج.

طرابلس 3 مايو 2023م (وال) ـ استعرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة استعدادات لجنة إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة لموسم الحج الحالي.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة علي حمودة بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.

وأطلع رئيس لجنة الادارة “الدبيبة” على الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بشأن تجهيز الفنادق والتنقلات والإعاشة في المملكة العربية السعودية، التي أنجزت بالكامل في أفضل الظروف.

من جهته شدد “الدبيبة” على استكمال كافة الإجراءات الإدارية والفنية، وتشغيل كافة المطارات العاملة في بلادنا لتقليل تنقلات الحجاج، وتوفير كافة الظروف الملائمة لهم وفق خطة الهيئة المعتمدة.