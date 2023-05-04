زلزالان متتاليان يضربان مركز “كارثة فبراير” في تركيا

ضرب زلزالان متتاليان، مساء الأربعاء، ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا، وهي مركز الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في فبراير الماضي وامتدت آثاره إلى سوريا، في وقت لا تزال أوضاع الناجين من الكارثة في مناطق سيطرة المعارضة السورية مزرية رغم مرور أشهر على وقوعها.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” في بيان، بأن الزلزالين وقعا في منطقة غوكسون بولاية كهرمان مرعش، حيث بلغت قوة الأول 5 والثاني 4.1 درجات على مقياس ريختر، بحسب ما أوردت وكالة “الأناضول” التركية.

ووقع الزلزال الأول عند الساعة 20:16 بحسب التوقيت المحلي على عمق 7 كيلو مترات تحت الأرض.

أما الزلزال الثاني فقد وقع بعد الأول بدقائق في تمام الساعة 20:22، على عمق 6.83 كيلو متر تحت الأرض.

وقتــل زلزال 6 فبراير أكثر من 50 ألف شخص، بينهم أكثر من 6 آلاف في سوريا، وفقا للأمم المتحدة، وتسبب في نزوح مئات الآلاف.

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