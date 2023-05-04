لجنة التجارة الأمريكية: (ميتا) فشلت في حماية خصوصية الأطفال.

واشنطن 04 مايو 2023 م ( وال ) – انتقدت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية ما وصفته بفشل “ميتا” الشركة الأم لموقع “فيسبوك” في حماية خصوصية الأطفال الذين يستخدمون تطبيق “ماسنجر كيدز”، مقترحة اتخاذ إجراءات ضدها.

وقالت إن الشركة ضللت الآباء وفشلت في حماية خصوصية الأطفال وفي الامتثال الكامل لأمر الخصوصية لعام 2020، وأنها انتهكت مرارًا وعود الخصوصية الخاصة بها، وأن تهور الشركة عرّض المستخدمين الشباب للخطر.

وبينت اللجنة أن الإجراءات المقترحة تتضمن إلزام “ميتا” بالحصول على الضوء الأخضر من مشرف حماية البيانات قبل أن تتمكن من إصدار أي منتجات أو خدمات جديدة، كما سيتم منعها من الاستفادة من البيانات التي تجمعها من المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وفرض قيود على استخدامها لتقنية التعرف على الوجوه.

في المقابل، انتقدت شركة “ميتا” الإجراءات ووصفتها بأنها “حيلة سياسية، وقالت إنها “ستحارب بقوة هذا الإجراء وتتوقع أن تنتصر”.



ومنحت اللجنة “ميتا” 30 يومًا للرد على تحقيقها…..( وال ) ….