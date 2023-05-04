انتخاب الهندي الأمريكي "أجاي بانغا" رئيسا جديدا للبنك الدولي.

واشنطن 3 مايو 2023 (وال) – انتخب المجلس التنفيذي للبنك الدولي المكون من 25 عضوًا أمس الأربعاء “أجاي بانغا” رئيسا جديدا للبنك الدولي لمدة 5 سنوات ، اعتبارًا من 2 يونيو المقبل.

وذكرت مصادر قريبة من المؤسسة أن المرشح المعلن الوحيد الأمريكي-الهندي ، الذي يبلغ من العمر 63 عاما، أكد في عديد المناسبات أنه يريد إعطاء الأولوية لتمويل مكافحة الاحتباس الحراري وإصلاح البنك الدولي .

ويأتي انتخاب “بانغا” بعد إعلان الرئيس الحالي “ديفيد مالباس” استقالته من منصبه في فبراير الماضي، حيث رشّحه البيت الأبيض خلفا “لمالباس”.

وولد أجاي بانغا (63 عاما) ونشأ في الهند، حيث أتم دراساته ثم بدأ العمل في شركتي الصناعات الغذائية “نستله” ثم “بيبسيكو” في أواخر القرن العشرين، قبل الانتقال إلى القطاع المالي، مطورا خصوصا استراتيجية القروض الصغرى التي اتبعها مصرف “سيتي غروب” الأميركي بين 2005 و2009.

وانضم إلى “ماستركارد” عام 2009 بصفته مدير العمليات ثم بعد عام المدير العام، وصولا إلى منصب رئيس مجلس الإدارة في 2021.

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