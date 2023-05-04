مركز طب الطوارئ والدعم ينظم ورشة العمل الثانية للفريق الطبي الأسباني الزائر في عدة مجالات طبية .

طرابلس 4 مايو 2023 (وال) – نظم مركز طب الطوارئ والدعم اليوم الخميس بطرابلس ورشة العمل الثانية للفريق الطبي الزائر من اسبانيا لتبادل الخبرات مع الكوادر الوطنية وتقديم اخر ما توصل اليه مجال الطب بالخارج في مختلف التخصصات .

وتهدف هذه الورشة التي تقام تحت عنوان ” أن أكون طبيبا أو لا أكون”

للتعاون وتبادل الخبرات بين الفريقين الطبيين الليبي والأسباني والإطلاع على اخر ماتوصل إليه العلم في مختلف المجالات الطبية .

وتستهدف الورشة الأطباء المتخصصين في الجراحة العامة وجراحة العظام ، والحروق والتجميل ، وطب العيون ضمن برامج المركز في توطين العلاج بالداخل واستجلاب أمهر الكوادر الطبية بالخارج للرفع من مستوى الكوادر الليبية في مختلف التخصصات الطبية .

وتناقش هذه الورشة عدة محاور منها تحديد وتخطيط جراحة استبدال الركبة المعقدة واعتلال حجاج الغدة الدرقية والقزحية الاصطناعية في إصابة العين وجمع البيانات في طب وجراحة العيون وعلاج آثار الجروح في اليد .

وقال الناطق الرسمي لمركز طب الطوارئ والدعم الدكتور ” مالك مرسيط ” في تصريح لوكالة الأنباء الليبية أن الفريق الطبي الزائر قام بإجراء العديد من الكشوفات والعمليات الجراحية في مختلف التخصصات الطبية منها جراحة العظام والجراحة العامة والعيون ، مشيرا الى استفادة الكثير سواء من الأطباء الليبيين أو المرضى من هذه الزيارة .

وأضاف “مرسيط” هنالك ورش عمل علمية على هامش اي زيارة يقوم بها فريق طبي زائر تستهدف الأطباء الليبيين لتبادل الخبرات وأن محاور هذه الورشة ستكون مختلفة سواء كانت في جراحة العظام أو الجراحة العامة أوفي مجال العيون .

وأشار الدكتور ” مرسيط ” إلى أنه ستكون هناك شهادة معتمدة من قبل وزارة التعليم الأسبانية من قبل الفريق الزائر للأطباء الليبيين المستهدفين للورشة والتي تقدم بشكل مجاني من قبل مركز طب الطوارئ والدعم .

كما أكد ” مرسيط” في تصريحه لـ ( وال ) أن هناك ورش عمل وزيارات أخرى ستنظم في الأيام المقبلة لعدد من الفرق الطبية الزائرة في إطار توطين العلاج في الداخل.

..(وال)..