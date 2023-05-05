ليبيا نيوز

ضبط كميات كبيرة من الموز والبصل الفاسد بسرت.

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

سرت 04 مايو 2023 م (وال) – ضبط جهاز الحرس البلدي سرت كميات كبيرة من الموز الفاسد والبصل المصري الغير صالح للاستخدام البشري بعدد من المحال التجارية بمحلة الزعفران.  

وأوضح رئيس الفرع عميد ” جمعة انبية ” في تصريح لمراسل ( وال ) أن الدورية التي كانت في مهمة تفتيش على مزوالي الانشطة صادرت كميات من الموز الفاسد والبصل المصري به طبقة سوداء وغير صالح للاستعمال البشري .

وأشار إلى أن عناصر الدورية أقفلوا عدد (7) محلات تجارية بالشمع الاحمر لمزولتها للعمل بدون تراخيص، وتدني خدمات النظافة، وعدم الالتزام بالتسعيرة والشهائد الصحية.

(وال)

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وكالة الأنباء الليبية

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