ليبيا نيوز

نولارند في تشاد لبحث التعاون الإقليمي في مجال أمن الحدود .

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

انجامينا 04 مايو 2023 م (وال) – بدأ سفير أمريكا مبعوثها الخاص الى ليبيا ” ريتشارد نورلاند ” اليوم الخميس زيارة لدولة تشاد يلتقي خلالها بالمسؤولين التشاديين لبحث التعاون الإقليمي في مجال أمن الحدود، والتنمية الاقتصادية.     

وحسب تغريدة للسفير ” نورلاند ” على تويتر فقد استهل الزيارة بلقاء جمعه بسفير ليبيا في تشاد ” محمد المدني ” وسفير بلاده الى تشاد ” أليكس لاسكاريس ” .

وقال نورلاند ( سعدت بلقاء سفير ليبيا الى تشاد ، محمد المدني، و سفير أمريكا الى تشاد أليكس لاسكاريس في نجامينا لبحث التعاون الإقليمي في مجال أمن الحدود، والتنمية الاقتصادية – وأتطلع إلى مشاوراتي اليوم وغدا مع المسؤولين التشاديين )

(وال)

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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