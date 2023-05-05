نولارند في تشاد لبحث التعاون الإقليمي في مجال أمن الحدود .

انجامينا 04 مايو 2023 م (وال) – بدأ سفير أمريكا مبعوثها الخاص الى ليبيا ” ريتشارد نورلاند ” اليوم الخميس زيارة لدولة تشاد يلتقي خلالها بالمسؤولين التشاديين لبحث التعاون الإقليمي في مجال أمن الحدود، والتنمية الاقتصادية.

وحسب تغريدة للسفير ” نورلاند ” على تويتر فقد استهل الزيارة بلقاء جمعه بسفير ليبيا في تشاد ” محمد المدني ” وسفير بلاده الى تشاد ” أليكس لاسكاريس ” .

وقال نورلاند ( سعدت بلقاء سفير ليبيا الى تشاد ، محمد المدني، و سفير أمريكا الى تشاد أليكس لاسكاريس في نجامينا لبحث التعاون الإقليمي في مجال أمن الحدود، والتنمية الاقتصادية – وأتطلع إلى مشاوراتي اليوم وغدا مع المسؤولين التشاديين )

(وال)