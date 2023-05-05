ملفا الهجرة والحدود محور مباحثات ميلوني وحفتر في روما

طرابلس 04 مايو 2023(وال) – التقت رئيسة الوزراء الإيطالية ” جورجيا ميلوني ” اليوم الخميس في روما بقائد االقيادة العامة المشير خليفة حفتر،.

ونقلت لوكالة الأنباء الإيطالية “آكي” عن مصادر برئاسة الوزراء الإيطالية، أن لقاء ميلوني مع حفتر، كان فرصة لتبادل الآراء حول قضايا أساسية ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك النمو غير المسبوق لظاهرة الهجرة عبر مياه البحر الأبيض المتوسط نحو إيطاليا.

وأضافت المصادر أن اللقاء كان لتأكيد الدعم الإيطالي لعمل الأمم المتحدة في ليبيا في إعادة تنشيط العملية السياسية والتي تهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بنهاية 2023

وأوضحت المصادر أن ميلوني استعرضت مع حفتر الأوضاع المزعزعة للاستقرار في ليبيا والدول المجاورة، حيث أعربت ميلوني عن قلق خاص بشأن الصراع الراهن في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.

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