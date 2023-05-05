انطلاق فاعليات يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي الموحد .

طرابلس 04 مايو 2023 م (وال) – انطلقت مساء اليوم الخميس بالعاصمة طرابلس فاعليات يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي الموحد والذي يصادف الرابع من شهر مايو من كل عام.

وبدأت مراسم احياء يوم المرور العالمي واسبوع المرور العربي الموحد بإيقاد الشعلة إيذانا ببدء الاحتفالات، فيما تم استعراض وحدات من رجال المرور، وكذلك بمواكب لسيارات شرطة المرور.

وباشر عناصر شرطة المرور من صباح اليوم بالانتشار بالقيافة الصيفية في الميادين والطرق العامة والشوارع لتنظيم حركة السير والمحافظة على أمن وسلامة مرتادي الطرق.

(وال)