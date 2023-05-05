رئيس أركان القوات البرية يبحث وفد عسكري أمريكي العلاقات بين الجيش الليبي والجيش الأمريكي وإمكانية تطويرها.

طرابلس 4 مايو 2023م (وال) ـ بحث رئيس أركان القوات البرية اللواء ركن “الفيتوري غريبيل” مع وفد من وزارة الدفاع الأمريكية، يمثله ملحق الدفاع الأمريكي لدى ليبيا عقيد بحار “مارك امبلوم” العلاقات بين الجيش الليبي والجيش الأمريكي وإمكانية تطويرها.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئاسة أركان القوات البرية أن الاجتماع عقد الأربعاء بمقر رئاسة أركان القوات البرية ضم آمر اللواء 51 مشاة وآمر اللواء 444 قتال ومندوب عن وزارة الدفاع ومندوب عن هيئة العمليات.

وأضاف المكتب الإعلامي أن “غريبيل” أكد خلال اللقاء على عمق العلاقات بين البلدين وأشاد بالدور الذي تقوم به قوات القيادة العسكرية الأمريكية في افريقيا “أفريكوم”.

من جانبه أشاد الوفد الأمريكي بالضبط والربط العسكري والعزيمة التي يتحلى بها ضباط وأفراد المؤسسة العسكرية الليبية، وتطورات رئاسة أركان القوات البرية في فترة وجيزة، بحسب المكتب الإعلامي.

وعقب الاجتماع دعى رئيس أركان القوات البرية الوفد الأمريكي إلى زيارة مدرسة المدرعات والمشاة، ومدرسة المدفعية والصواريخ ومقر اللواء الأول مشاة، ومقر اللواء الثاني مشاة بالرئاسة للاطلاع سير الأعمال لإعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية.