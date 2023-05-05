الهيئة العامة لشؤون الحج تحدد ( 9 )مايو 2023 موعداً موحداً لإقامة القرعة بين المسجلين بقرعة الحج للعام 2021.

طرابلس 5 مايو 2023 (وال)- حددت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة الثلاثاء 19 شوال 1444هـ، الموافق 9 مايو 2023 موعداً موحداً لإقامة القرعة بين المسجلين بقرعة الحج للعام 2021م .

وكانت الهيئة قد اعلنت ان العدد المتبقي من قرعة حج العام ( 2020 ) م سيكونون بكاملهم ضمن حجاج هذا العام.

وأوضحت ان القرعة ستجرى بين المسجلين بقرعة الحج للعام ( 2021 ) وذلك لتكملة العدد المحدد من السلطات السعودية لهذا الموسم و من لم يحالفهم الحظ في هذه القرعة سيحفظ حقهم لموسم العام القادم 2024 .

وبالنسبة للهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين، فالعدد المستهدف يتجاوز( 1000 ) حاجّ تقريبًا من الحصة المخصصة للحجاج الليبيين.

وال..