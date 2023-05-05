ليبيا نيوز

الهيئة العامة لشؤون الحج تحدد ( 9 )مايو 2023 موعداً موحداً لإقامة القرعة بين المسجلين بقرعة الحج للعام 2021.

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 5 مايو 2023 (وال)- حددت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة  الثلاثاء  19 شوال 1444هـ، الموافق 9 مايو 2023 موعداً موحداً لإقامة القرعة بين المسجلين  بقرعة الحج للعام 2021م .

وكانت الهيئة قد اعلنت ان العدد المتبقي من قرعة حج العام  ( 2020 ) م سيكونون بكاملهم ضمن حجاج هذا العام.

وأوضحت ان القرعة ستجرى بين المسجلين بقرعة الحج للعام ( 2021 )   وذلك لتكملة العدد المحدد من السلطات السعودية لهذا الموسم و من لم يحالفهم الحظ في هذه القرعة سيحفظ حقهم لموسم العام القادم 2024 .

وبالنسبة للهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين، فالعدد المستهدف يتجاوز(  1000 )  حاجّ تقريبًا من الحصة المخصصة للحجاج الليبيين.

 وال..

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك