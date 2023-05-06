أعلى جسر للسكك الحديدية في العالم يقام في الهند .

نيو دلهي 5 ماية 2023 م (وال) ـــ باتت الهند موطناً لأعلى جسر سكك حديدية في العالم ، وذلك ببناء جسر “تشيناب” الواقع فوق النهر الذي يحمل نفس الاسم تشيناب ، في منطقة جامو وكشمير بالهند، على ارتفاع 359 متراً، أي أعلى من برج إيفل بنحو 29 متراً.

ووفقا للبيان الصحفي الصادر وزارة السكك الحديدية الهندية في مارس الماضي فانه : (بعد عقود من البناء، سيكون الجسر في شمال الهند متاحًا للزوار بحلول نهاية ديسمبر هذا العام ، أو يناير من العام المقبل 2024) .

ويأتي الجسر الذي يبلغ طوله 1315 مترًا، في إطار مشروع أوسع لجعل وادي كشمير متاحًا عبر شبكة السكك الحديدية الهندية، وبالإضافة إلى جسر “تشيناب”، يشمل المشروع أطول نفق للنقل في البلاد، وأول جسر سلكي للسكك الحديدية في الهند.

وقال مايكل كوغلمان، مدير معهد جنوب آسيا في مركز ويلسون: (ستعتبر نيودلهي الجسر، والاتصال الأكبر الذي من المفترض أن ينشئه، انتصارًا آخر كبيرًا لتنمية المنطقة).

…(وال)…