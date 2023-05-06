السفارة الأمريكية لدى ليبيا تؤكد التزام الولايات المتحدة بالوقوف مع الشعب الليبي.

طرابلس 5 مايو 2023م(وال)-أكدت السفارة الأمريكية لدى ليبيا التزام الولايات المتحدة بالوقوف مع الشعب الليبي في جهود مقاومة التدخل الخارجي، ودعم مساعيه من أجل استعادة السيادة الكاملة.

وقالت السفارة في تغريدة لها على تويتر اليوم الجمعة ، “ينبثق التزام الولايات المتحدة بدعم تطلعات الشعب الليبي الديمقراطية من تجربتنا الخاصة في مقاومة التدخل الخارجي استرشادا بالمبادئ المنصوص عليها في مقدمة دستور الولايات المتحدة “.

وأضافت السفارة إننا نريد نفس الشئ للشعب الليبي ونقف معه في دعواته لتحقيق الوحدة الوطنية، والاستعادة الكاملة للسيادة، والتنمية العادلة ,منوهة بالاستراتيجية العشرية الأمريكية لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار في ليبيا.