الصحة العالمية تعلن أن كورونا لم تعد حالة صحية عالمية طارئة.

جنيف 5 مايو 2023م (وال)- أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة أن جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أودت بحياة الملايين لم تعد تشكل حالة صحية عالمية طارئة.

وقال المدير العام للمنظمة “تيدروس أدهانوم ” في تصريح للصحفيين “أعلن أنّ “كوفيد-19″ لم يعد يعتبر حالة طوارئ صحية عالمية”.مشيرا إلى أن الجائحة على مدى أكثر من عام، اتخذت منحنى نزوليا، حيث زادت مناعة السكان من التطعيم والعدوى، وتراجعت الوفيات وقل الضغط على الأنظمة الصحية”.

وتابع أنه على مدى العام الأخير، ظلت لجنة الطوارئ ومنظمة الصحة العالمية تحلل البيانات بعناية وتدرس متى سيكون الوقت الصحيح لخفض مستوى التحذير”، لافتا إلى أن لجنة الطوارئ اجتمعت أمس للمرة الخامسة عشر وأوصت بإعلان انتهاء حالة الطوارئ الصحية الخاصة بجائحة كورونا.

وقدر المدير العام لمنظمة الصحة أن الوباء أودى بحياة”ما لا يقل عن 20 مليون شخص”، وهي حصيلة أعلى ثلاث مرات من التقديرات الرسمية.