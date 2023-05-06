وزارة التعليم التقني والفني تُباشر في تسليم الدفعة الثانية للبطاقات الإلكترونية الخاصة بمنحة الطلبة

طرابلس 5 0 مايو 2023 م ( وال) _ دعت وزارة التعليم التقني والفني بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الجمعة عبر صفحتها الرسمية، مندوبي الكليات والمعاهد التقنية العليا لاستلام الدفعة الثانية للبطاقات الإلكترونية الخاصة بمنحة الطلبة .

وأفاد مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة “طارق البي” أنه بإمكان المندوبين بالكليات والمعاهد استلام البطاقات الالكترونية الخاصة بمنحة الطلبة من قسم الخزينة خلال ساعات الدوام الرسمي.

وأوضح “البي” أن الاتفاقية الموقعة بين وزارة التعليم التقني والفني ومصرف الجمهورية تنص على صرف بطاقة إلكترونية لجميع الطلبة الدارسين بالكليات والمعاهد التقنية العليا بمختلف مناطق دولة ليبيا، ومن خلالها يستطيع الطالب المستفيد سحب المبلغ المقرر من خلال أجهزة الصراف الآلي، بالإضافة إلى القيام بعمليات الشراء والتسوق عبر خدمة نقاط البيع المنتشرة في مراكز التسوق دون خصم عمولة الخدمة من المصرف.