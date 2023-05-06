شركة الكهرباء تعلن وصول شحنة معدات خاصة بأعمال صيانة محطة جنوب طرابلس.

طرابلس 5 مايو 2023م (وال) ـ أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الجمعة وصول شحنة معدات خاصة بأعمال الصيانة والعمرة الجسيمة للوحدات الغازية بمحطة كهرباء جنوب طرابلس.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على “فيسبوك” أن شحنة تحتوي على (37) طردا وصلت أمس الاربعاء إلى مطار معيتيقة موردة من شركة (GE) الأمريكية خاصة بالوحدة الغازية بمحطة كهرباء جنوب طرابلس.

وأضاف الشركة أن هذه الخطوة تأتي تمهيداً للبدء في أعمال التركيبات بعد أن تم فك جميع مكوناتها والتي ستجرى من قبل شركة GE الأمريكية بمشاركة فنيي ومهندسي المحطة الذين سيشرعون في العمل وفق نظام الورديتين للإسراع في استكمال أعمال صيانة هذه الوحدة وإعادتها إلى الشبكة الكهربائية بكامل حمولتها قبل دخول الذروة الصيفية المقبلة.

وأشارت الشركة على أن ذلك في إطار الجهود الكبيرة والمتواصلة التي يقوم بها مجلس إدارة الشركة لدعم الشبكة الكهربائية والحفاظ على نمط عطاء وحدات التوليد ورفع كفاءتها الإنتاجية.