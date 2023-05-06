خاص (وال) : تسعة دول و (180) شركة محلية و (150) شركة دولية تشارك في الدورة الـ ( 49 ) لمعرض طرابلس الدولي

طرابلس 06 مايو 2023 م ( وال ) – تنطلق مساء اليوم السبت رسميا فاعليات معرض طرابلس الدولي في دورته الـ ( 49 ) بمشاركة محلية وعربية ودولية .

وأفاد رئيس الهيئة العامة للمعارض ” اعصام العول ” في تصريح لوكالة الأنباء الليبية أن هذه الدورة لمعرض طرابلس الدولي التي ستفتتح عند الساعة السابعة من مساء اليوم السبت ستشهد إلى جانب المشاركة المحلية من المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية والتجارية مشاركة واسعة عربية ودولية ، ومن مؤسسات صناعية معروفة إقليميا ودوليا .

وأوضح ” العول ” في تصريحه لـ (وال ) أن المشاركة في فاعليات المعرض ستكون ممثلة من تسع دول و ( 180 ) شركة من الشركات المحلية ( 150 ) شركة دولية .