امريكا تشييد بجهود القادة العسكريين الليبيين لبناء جيش موحد.

طرابلس 6 مايو 2023 م ( وال ) – أشادت الولايات المتحدة بجهود القادة العسكريين الليبيين لبناء جيش موحد قادر على حماية الشعب الليبي والدفاع عن سيادة البلاد.

وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في تغريدة نشرتها عبر حسابها علي “تويتر” الجمعة، إن ” الملحقين العسكريين لسفارة الولايات المتحدة التقوا هذا الأسبوع بالقادة العسكريين الليبيين في طرابلس للتأكيد على التزامنا المشترك بتعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي”.

وكان رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية الفريق ” محمد الحداد” التقي يوم الثلاثاء الماضي ، وفدًا من وزراة الدفاع الأمريكية ” بنتاغون” بمقر رئاسة الأركان العامة في العاصمة طرابلس.

وقالت رئاسة الأركان العامة عبر صفحتها على ” فيسبوك” أن لقاء الحداد مع وفد وزارة الدفاع الأميركية تناول العلاقات بين الجيش الليبي والجيش الأمريكي وإمكانية تطويرها” ، ومؤكدا على عمق العلاقات بين البلدين .

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