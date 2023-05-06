استشهاد شابين برصاص قوات الاحتلال في مخيم طولكرم.

طولكرم 6 – مايو -2023 ( وال ) – استشهد شابان فلسطينيان، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عقب اقتحام مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول الشهيدين سامر الشافعي، وحمزة خريوش، إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي، وهما يبلغان من العمر 22 عاما، إضافة إلى إصابة ، عقب اقتحام المخيم بتعزيزات عسكرية.

وأوضحت أن الشهيد الشافعي أصيب بالرصاص في الرقبة والصدر والبطن، والشهيد خريوش أصيب بالرصاص في الصدر والبطن والقدم اليسرى.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية أن مقطع مصور وثق تنكيل قوات الاحتلال بجثمان الشهيدين.

من جهتها ، أشارت مصادر أمنية لـ”وفا”، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ابراهيم شلاش، قبل الانسحاب من مخيم طولكرم.

وفي السياق، أعلنت فصائل العمل الوطني الاضراب الشامل في محافظة طولكرم، حدادا على الشهيدين، اللذين أعدما بدم بارد من قبل قوات الاحتلال.

يذكر أن ( 110) شهداء ارتقَوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري، بينهم ( 20 ) طفلا، وسيدتان.

…( وال ) ….