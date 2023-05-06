بلدية سرت تستكمل تركيب أعمدة إنارة حديثة في مفارق الطرق .

سرت 06 مايو 2023(وال)_ استكملت بلدية سرت تركيب اعمدة الانارة الجديدة فى مفارق الطرق الرئيسية بشوارع وميادين مدينة سرت ومداخل ومخارج المدينة وتركيب الابراج الكهربائية بمفارق المدينة على ارتفاع عالي لتوفير إضاءة ليزرية .

واكدت مصادر اعلامية بالبلدية لمراسل ” وال ” ان مشروع تنفيد تركيب أعمدة الإنارة الحديثة تقوم به إحدى الشركات الوطنية المتخصصة فى الأعمال الكهربائية بسرت برعاية واشراف بلدية سرت

وأوضحت المصادر ، أن أعمدة الإنارة تم تركيبها بالمداخل وجزيرة دوران ابوهادي والزعفران ،مؤكدة ان أعمدة الإنارة ستسهل حركة سائقي السيارات وخاصة بالفترة الليلية بالمدينة وخارجها (وال_سرت) ..