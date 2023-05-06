ليبيا نيوز

بلدية سرت تستكمل تركيب أعمدة إنارة حديثة في مفارق الطرق .

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 سرت 06 مايو 2023(وال)_   استكملت بلدية سرت تركيب اعمدة الانارة الجديدة  فى مفارق الطرق الرئيسية بشوارع وميادين مدينة سرت ومداخل ومخارج المدينة وتركيب الابراج الكهربائية بمفارق المدينة على ارتفاع عالي لتوفير إضاءة ليزرية  .

 واكدت مصادر اعلامية بالبلدية لمراسل  ” وال ”  ان مشروع تنفيد تركيب أعمدة الإنارة الحديثة تقوم به إحدى الشركات الوطنية المتخصصة فى الأعمال الكهربائية بسرت برعاية واشراف بلدية سرت 

وأوضحت المصادر ، أن أعمدة الإنارة  تم تركيبها بالمداخل وجزيرة دوران ابوهادي والزعفران ،مؤكدة ان أعمدة الإنارة  ستسهل حركة سائقي السيارات وخاصة بالفترة الليلية بالمدينة وخارجها (وال_سرت) ..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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