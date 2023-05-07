ليبيا نيوز

أبوجناح يفتتح أقسامًا وعيادات طبية جديدة بمستشفى ققم العام ببلدية القرضة الشاطئ.

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

الشاطئ 6 مايو 2023 افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء ـ وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، أقسام وعيادات طبية جديدة بمستشفى ققم العام الواقع ببلدية قرضة الشاطئ.

وأوضحت وزارة الصحة أنه جرى افتتاح قسم النساء والولادة، قسم العمليات ، قسم العناية الفائقة ، قسم الحضانات وعيادة أسنان ، بعد تجهيزها وفق أحدث المواصفات، كما جرى تجهيز المختبر ومصرف الدم بالمستشفى بمعدات وأجهزة طبية جديدة.

أعرب “أبوجناح” عن حرص حكومة الوحدة الوطنية على دعم وتحسين الخدمات الطبية في مختلف مدن ومناطق الجنوب، وتعزيز الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي العام.

وتفقّد “أبوجناح” خلال زيارته للمستشفى، الأقسام والوحدات المختلفة، رفقة المدير العام وعدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة، واستمع خلال الزيارة لآراء المسؤولين حول سير العمل بالمستشفى، واحتياجات الوحدات والأقسام.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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