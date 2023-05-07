المقريف يتابع آخر استعدادات إجراء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

طرابلس 6 مايو 2023 -تابع وزير التربية والتعليم ” موسى المقريف ” آخر التحضيرات والاستعدادات المتعلقة بإجراء الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي.

وقام “المقريف” اليوم السبت بزيارة الوزير إلى المركز الوطني للامتحانات بطرابلس لمتابعة أعمال إدارة الشؤون الفنية بالمركز إضافةً إلى متابعة عملية إدخال بيانات التلاميذ والطلبة ورصد الدرجات لجميع السنوات الدراسية.

وشدد الوزير على ضرورة التواصل مع مديري مكاتب الامتحانات بمراقبات التربية والتعليم بالمناطق والتأكد من عملية إدخال جميع بيانات التلاميذ والطلبة المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة بالمنظومة الامتحانات.