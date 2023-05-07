الدبيبة يفتتح فعاليات الدورة ( الـ49 ) لمعرض طرابلس الدولي بمشاركات محلية ودولية.

طرابلس 7 مايو 2023 (وال)- افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة ” فعاليات الدورة ” الـ49 ” لمعرض طرابلس الدولي بمشاركات محلية ودولية.

وأكد الدبيبة أن التطور الحاصل في انعقاد المعارض الدولية في ليبيا وغيرها من الفعاليات الكبرى، مؤشر واضح لما وصلت له ليبيا من استقرار، يجب الاستمرار فيه ودعمه .

وأثنى الدبيبة على جهود وزارة الاقتصاد والعاملين فيها وشركات القطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تطوير الهيئة العامة للمعارض لتعود ليبيا إلى خارطة الاستثمار الدولي.

وقال رئيس الحكومة ” ان ما نعيشه اليوم لم يكن متاحا في سنوات الحرب والانقسام التي تركت أثارها المؤلمة والمخيفة في نفوس أبناء الشعب الليبي .

وأضاف ” معرض طرابلس الدولي من أقدم المعارض في أفريقيا والمنطقة العربية، فضلا عن كونه أول معرض عربي ينضم لعضوية الجمعية الدولية للمعارض، كما أنه عضوا مؤسسا للاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات في العام 1995.

وحضر فعاليات الافتتاح عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية ووكلاء الوزارات و رؤساء ومديرو المراكز والهيئات و سفراء الدول والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة ليبيا ولفيف من الشركات وأصحاب الاعمال المشاركين بالمعرض.

يذكر أن الدورة الـ49 للمعرض الذي تنظمه الهيئة العامة للمعارض، تنعقد خلال المدة من 7 حتى 13 مايو الجاري، بمشاركة ” 150 ” شركة محلية و ” 25 ” شركة أجنبية من تونس والجزائر وتركيا وماليزيا وأندونيسيا وإسبانيا، إضافة إلى الغرفة التجارية الأمريكية.

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