ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في الكونغو إلى نحو ( 200 ) شخص.

كينشاسا 07 مايو 2023 م ( وال ) – ارتفع عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية شرقي الكونغو إلى نحو 200 شخص، فيما لا يزال العديد في عداد المفقودين.

وقالت السلطات المحلية إنه تم انتشال 203 جثث حتى الآن، مع استمرار الجهود للعثور على جثث أخرى، فيما أرسلت الحكومة الإقليمية إمدادات طبية ومواد غذائية،

وتسببت الأمطار الغزيرة في الأيام الأخيرة في معاناة الآلاف في شرق إفريقيا، كما شهدت أجزاء من أوغندا وكينيا هطول أمطار غزيرة، كما أدت الفيضانات والانهيارات الأرضية في رواندا، المتاخمة للكونغو، إلى مقتل 129 شخصًا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

…( وال ) ….