ليبيا نيوز

التعاون الإسلامي تدعو لتقديم الدعم الإنساني العاجل للسودان.

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

جدة 07 مايو 2023 م ( وال ) –  أطلق الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه نداءً عاجلاً إلى الدول الأعضاء في المنظمة والمؤسسات المالية والإنسانية والجهات المانحة الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى السودان.

ودعا في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) المانحين والشركاء إلى التركيز على توفير الإمدادات الطبية والخدمات الصحية، مطالبًا بدعم جهود البلدان المجاورة للسودان في استضافة العديد من اللاجئين السودانيين والأجانب.

وجدد الأمين العام دعوته إلى الاحترام الكامل للمبادئ والمعايير الإنسانية، داعيًا الأطراف إلى تسهيل إيصال المساعدة الإنسانية للمحتاجين في جميع أجزاء السودان.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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