طقس : تقلبات جوية تشهدها مناطق غرب البلاد .

طرابلس 07 مايو 2023 ( وال ) – تشهد مناطق غرب البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة ثم انخفاضا ملحوظا من مساء يوم الغد مع رياح نشطة وتكاثر للسحب وسقوط أمطار متفرقة تصحبها بعض الخلايا الرعدية .

وذكر المركز الوطني للارصاد الجوية في نشرته اليومية أن مناطق راس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة والجبل الغربي ستكون حالة السماء فيها قليلة السحب تتكاثر أحياناً يتخللها سقوط أمطار متفرقة من مساء يوم الغد تصحبها خلايا من السحب الرعدية قد تكون جيدة يوم الثلاثاء على بعض المناطق مع رياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة ، وتكون نشطة إلى قوية يوم الغد مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية ، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (26-30)مْ على الساحل ومابين (31-35)مْ على الدواخل , وتسجل انخفاضا من مساء الغد.

وتظهر بعض السحب على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد مع رياح شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول من مساء يوم الغد إلى شمالية شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (21-26)مْ، وتسجل زيادة من يوم الغد.

وستكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على مناطق الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة مع رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة إلى نشطة تسبب في إثارة الأتربة والرمال على غدامس والحمادة ، ودرجات الحرارة تسجل مابين (34-39)مْ على أغلب المناطق .

وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا من يوم الثلاثاء على مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة وتكون اليوم في معدل (28-32)مْ، مع رياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة .

سيكون غروب الشمس هذا اليوم مدينة طرابلس

الساعة (19:52) ، وشروقها ليوم الغد الساعة (06:13) .