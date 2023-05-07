مقتل 9 أشخاص في هجوم مسلح بمركز تجاري بولاية تكساس الأمريكية.

تكساس 7 مايو 2023 (وال) – قتل 9 أشخاص وأصيب 7 آخرون عندما أطلق مسلح النار بشكل عشوائي داخل مركز تجاري بولاية تكساس الأمريكية أمس السبت.

وقال “بريان هارفي” قائد شرطة مدينة “ألين” في مؤتمر صحفي إن المسلح، الذي قالت السلطات إنه تصرف بمفرده، لقي مصرعه على يد أحد أفراد الشرطة بعد أن بدأ في إطلاق النار خارج مركز “ألين بريميوم أوتليتس” التجاري في المدينة الواقعة بولاية تكساس.

وقالت مؤسسة “ميديكال سيتي هيلث كير” التي تدير 16 مستشفى في المنطقة في بيان إن المراكز الطبية التابعة لها تعالج ثمانية من المصابين تتراوح أعمارهم بين خمسة و61 عاما.

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