طقس : رياح شرقية قوية وارتفاع للموج يصل إلى (3.50) متر على الساحل الغربي .

طرابلس 07 مايو 2023 ( وال ) – حذر المركز الوطني للارصاد الجوية من رياح شرقية قوية ستهب من مساء الغد على الساحل الغربي سرعتها ما بين (25-30) عقدة مع ارتفاع للموج يصل الى (3.50) متر.

وتوقع المركز في نشرة الصيد البحري اليومية أن تهب على الساحل من رأس أجدير إلى سرت ، ريح شرقي إلى شلوق تتراوح سرعته (10-20) عقدة تصل يوم الغد الى (30) عقدة ، وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-2.00) متر ويصل مساء يوم الغد الى (3.50) متر ، وسيكون البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ومضطرب من مساء يوم الغد ، ودرجة حرارة سطح البحر (20) مْ ، والرؤية جيدة الى متوسطة يوم الغد وذلك بسبب اضطراب البحر.

وتهب على الساحل من الخليج إلى طبرق ريح شرش إلى براني سرعته ما بين (05-15) عقدة ، وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر ، والبحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب اليوم على ساحل طبرق ، ودرجة حرارة سطح البحر (20) مْ ، والرؤية جيدة وتكون متوسطة وذلك لظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على ساحل الجبل الاخضر .