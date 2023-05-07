غوتيريش يدعو من بوجمبورا إلى الوقف الفوري للقتال في السودان .

بوجمبورا 07 مايو 2023 م (وال) – صرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس السبت في بوجمبورا، أن “القتال يجب أن يتوقف فورا في السودان، قبل أن يتحول إلى حرب أهلية قد تدمر البلاد وتزلزل الإقليم في السنوات القادمة .

ولاحظ الأمين العام الأممي، على هامش قمة إقليمية حول السلام في الكونغو الديمقراطية بدأت أعمالها السبت في العاصمة الاقتصادية البورندية، أن “الوضع في السودان يثير القلق كل يوم أكثر فالمعارك تتواصل بضراوة، بينما يزداد الوضع الأمني تدهورا .

وأكد غوتيريش أن هذا الصراع “مأساة للشعب السوداني وتهديد إضافي للأمن في الساحل وشرق إفريقيا ، مشيرا إلى أن “فرار أكثر من 100 ألف شخص، بينما قد يغادر البلاد 800 ألف شخص خلال الأيام والأسابيع القادمة.

وتحدث الأمين العام فيما يتعلق بالعواقب عن “كارثة إنسانية” لآلاف السودانيين الذين وقعوا في فخ الاشتباكات ويواجهون أزمة غذائية متنامية ، وقال كحل لهذا الوضع، “كافة الأطراف إلى نزع فتيل التوترات عن طريق مفاوضات تستهدف وقفا مستقرا ودائما لإطلاق النار.

واعتبر غوتيريش أنه “يجب على الجميع تغليب مصالح الشعب السوداني في المقام الأول.

وفيما يخص جهود المجتمع الدولي، أكد أنه “لا بد من العودة إلى السلام وإلى نظام مدني. وهذه الأهداف في صلب محادثاتنا مع طرفي الصراع.

وقال “إننا نعمل جنبا إلى جنب مع الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية للتنمية في الإقليم. وأنا منخرط شخصيا في هذا الاتجاه.

وجدد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته إلى المجتمع الدولي “لدعم الشعب السوداني في سعيه لإحلال السلام والعودة إلى الانتقال الديمقراطي .

ولدى مخاطبته طرفي الصراع، شدد غوتيريش على ضرورة احترام السكان المدنيين والبنى التحتية المدنية والفاعلين الإنسانيين.

ويتمثل الطرفان الرئيسيان للصراع الذي يشهده السودان حاليا في كل من قائد الجيش الوطني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) .

وتوترت العلاقات بين الجنرالين العسكريين في وقت لم يكن المراقبون يتوقعونه. فقد كان هذان الجنرالان قد اشتركا في تنفيذ انقلاب عسكري ضد النظام المدني الذي حكم البلاد بعد سقوط نظام عمر البشير سنة 2019 .

(وال)