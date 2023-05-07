ملتقى تحسيسي تونسي حول أهمية (زليكاف) في التكامل القارة .

تونس 07 مايو 2023 م (وال) – قال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للجمارك التونسية، هيثم زناد، أمس السبت خلال انعقاد ملتقى وطني تحسيسي حول الاتفاقيات التجارية مع إفريقيا “إن بلاده من بين الدول الثماني الأولى التي وقع اختيارها للشروع في تنفيذ اتفاقية المنطقة القارية الافريقية للتبادل الحر “زليكاف””، مؤكدا أن ذلك “سيخول للمستثمرين التونسيين التمركز بالسوق الافريقية وإعطاء نماذج إيجابية لبقية المستثمرين الأفارقة وإثبات أهمية هذه السوق التي تعود بالنفع على كافة المستثمرين داخل القارة .

ووصف زناد، خلال هذا اللقاء، اتفاقية منطقة التجارة الحرة بـ “المشروع التاريخي” الذي يحرص على تنفيذه الاتحاد الافريقي تحت عنوان “إفريقيا مندمجة ومزدهرة وآمنة” وهو هدف يمكن تحقيقه من خلال تبسيط الاجراءات في الاستثمار والتبادل التجاري والخدمات بين مختلف الدول الافريقية.

وأكد مدير عام التعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، الأزهر بنّور، من جانبه، على أهمية الشراكة مع إفريقيا في إطار العلاقات الاقتصادية الدولية، واعتماد مقاربة التموقع في سلاسل القيمة القارية وإحداث تكامل اقتصادي وشراكة استراتيجية تنمي الصناعة الافريقية والقدرات التنافسية لمختلف الدول وفتح الآفاق أمام خلق الثروة والتكامل الاقتصادي.

وأفاد بأن تونس أصبحت في مرحلة التنفيذ الفعلي لاتفاقية “زليكاف” على أثر استكمالها شهادة المنشأ الافريقية، وأصبحت قادرة على التصدير والتوريد مع تخفيض الرسوم الجمركية.

وتم، خلال هذا الملتقى، عرض الاستراتيجية الوطنية لتفعيل المنطقة الافريقية للتبادل الحر التي صاغتها وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، بالتعاون مع الادارة العامة للجمارك وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

(وال)