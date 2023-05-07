ليبيا نيوز

جامعة وادي الشاطئ تحتفل بحصولها على الترتيب الأول وفق معدل الأداء في تقييم الجامعات الليبية.

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 سبها 7 مايو2023  ( وال  )-  احتفلت جامعة وادي  الشاطئ امس  السبت بحصولها علي الترتيب الاول وفق معدل الاداء في تقييم الجامعات الليبية وبمرور سنة على تأسيسها .

 وتخلل الاحتفالية تقديم  عروض ضوئية  حول ما تم انجازه بالجامعة  خلال العام المنصرم ، تلاه اعلان عن انطلاق  جائزة وادي الشاطئ للتميز والابداع  والمستهدفين بها   ومجالاتها  وشروطها .

 وتم خلال  الاحتفالية  كذلك استعراض عملية تقييم الجامعات الليبية، بشرح مفصل للمعايير والمؤشرات وطريقة التقييم،  مع استعراض  نتيجة التقييم لكل الجامعات الليبية، ومن ضمنها جامعة وادي الشاطئ .

 

( وال سبها  )

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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