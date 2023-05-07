جامعة وادي الشاطئ تحتفل بحصولها على الترتيب الأول وفق معدل الأداء في تقييم الجامعات الليبية.

سبها 7 مايو2023 ( وال )- احتفلت جامعة وادي الشاطئ امس السبت بحصولها علي الترتيب الاول وفق معدل الاداء في تقييم الجامعات الليبية وبمرور سنة على تأسيسها .

وتخلل الاحتفالية تقديم عروض ضوئية حول ما تم انجازه بالجامعة خلال العام المنصرم ، تلاه اعلان عن انطلاق جائزة وادي الشاطئ للتميز والابداع والمستهدفين بها ومجالاتها وشروطها .

وتم خلال الاحتفالية كذلك استعراض عملية تقييم الجامعات الليبية، بشرح مفصل للمعايير والمؤشرات وطريقة التقييم، مع استعراض نتيجة التقييم لكل الجامعات الليبية، ومن ضمنها جامعة وادي الشاطئ .

( وال سبها )