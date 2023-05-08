تواصل تنافس أمريكا والصين على المركز الأول ضمن قائمة البنك الدولي لأقوى اقتصادات العالم .

واشنطن 7 مايو 2023 م (وال) ـــ يتواصل التنافس بين الولايات المتحدة والصين على احتلال المرتبة الأولى لأقوى اقتصاد في العالم .

وأظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن البنك الدولي أن المعطيات المتداولة ، في أروقة هذه المؤسسة العالمية ، أبقت الولايات المتحدة في مركز أكبر اقتصاد في العالم العام الماضي، حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 25.46 تريليون دولار، وحلت في المرتبة الثانية الصين بناتج “17.94 تريليون” فيما أغلقت اليابان المراكز الثلاثة الأولى بــ “4.17 تريليون” دولار ، وبقيت ألمانيا في المرتبة الرابعة بــ “4.07 تريليون” دولار واحتلت الهند المركز الخامس بــ “3.4 تريليون”، واحتفظت بريطانيا بالمركز السادس بــ “3.07 تريليون: دولار، وظلت فرنسا في المرتبة السابعة بــ “(2.78 تريليون” دولار ، واحتلت كندا المركز التاسع بــ “2.14 تريليون دولار”، بينما تراجعت إيطاليا من المركز الثامن إلى العاشر بــ “2.01 تريليون دولار” .

وتراجعت كوريا الجنوبية من المراكز العشرة الأولى، وأصبحت في المرتبة 13 .

وأوضحت البيانات الإحصائية أنه قد تم حساب ترتيب البلدان حسب الناتج المحلي الإجمالي على أساس أحدث البيانات السنوية أو الفصلية المقدمة من المكاتب الإحصائية الوطنية بالعملات الوطنية، وعند الضرورة أعيد حسابها بالدولار بمتوسط سعر الصرف للفترة المقابلة .

ويبلغ عدد البلدان الأعضاء في مجموعة البنك الدولي 189، ويمثل الموظفون بها أكثر من 170 بلداً مختلفاً في أكثر من 130 موقعًا للبنك بمختلف أرجاء العالم .

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