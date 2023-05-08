الرئاسة التشادية: نورلاند ركز خلال لقائه بالرئيس (ديبي) على دعم خارطة طريق الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا.

طرابلس 07 مايو 2023 م (وال) – كشفت الرئاسة التشادية أن سفير أمريكا ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ” ريتشارد نورلاند ” ركز خلال لقائه رئيس الجمهورية الفريق أول ” محمد إدريس ديبي إيتنو ” على دعم خارطة طريق الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا بحلول نهاية العام الجاري.

وقالت الرئاسة التشادية أن الدبلوماسي الأمريكي أعرب خلال هذا اللقاء الذي استمر زهاء الساعة عن قلقه من استمرار العنف في السودان والذي قد يقوض جهود استعادة السلام في ليبيا، مشيرة إلى أن اللقاء دليل على استعداد تشاد والولايات المتحدة للعمل في تآزر من أجل عودة السلام والاستقرار في ليبيا بعد حرب دامت أكثر من عشر سنوات، كما أن استمرار الحروب في دول الجوار يؤثر سلبا على أهداف التنمية في تشاد وزعزعة الأمن والاستقرار فيها.

ولفتت الرئاسة إلى أن دولة ليبيا تسعى لبسط السلام وطي صفحة الحرب التي أعاقت عملية التنمية، كما تعمل على تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة يمكنها تلبية احتياجات الشعب الليبي الشقيق، وقد وعدت الحكومة الأمريكية بدعم الجهود الليبية في تحقيق هذا الهدف والذي لا يتأتى دون الأخذ بمقترحات الدول المجاورة لليبيا.

(وال)