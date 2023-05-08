كوريا الجنوبية تخطط لعقد مناورات متعددة الجنسيات لاعتراض أسلحة الدمار الشامل .

سيئول 08 مايو 2023 م (وال ) – تخطط كوريا الجنوبية لإجراء مناورات بحرية متعددة الجنسيات في وقت لاحق من هذا الشهر كجزء من مبادرة دولية تهدف إلى منع عمليات نقل أسلحة الدمار الشامل.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، أن كوريا تخطط لتنظيم مناورات “إيسترن إيندأوفر 23” (Eastern Endeavor 23) في محاولة لتعزيز القدرات لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، عند استضافة الاجتماع رفيع المستوى للمبادرة الأمنية لمنع الانتشار (PSI) هذا الشهر.

وأطلقت المبادرة الأمنية لمنع الانتشار النووي في 2003، وهو مجهود عالمي يهدف إلى وقف الإتجار بأسلحة الدمار الشامل وأنظمة توصيلها والمواد ذات الصلة.

وبدأت الولايات المتحدة مناورات المبادرة الأمنية لمنع الانتشار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في 2014، واستضافت الدول المشتركة مناوراتها الخاصة، كمناورات “إيسترن إيندأوفر ” في كوريا ” ومناورات “حامي المحيط الهادئ” في أستراليا و”درع المحيط الهادئ” في اليابان.

واستضافت الولايات المتحدة مناورات “فورتشن جارد” أو “حارس الحظ 22” لمدة 5 أيام في هونولولو في سبتمبر الماضي، بانضمام 21 دولة، بما يشمل كوريا الجنوبية.

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